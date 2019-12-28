Адвокат потерпевших прокомментировал письмо Рябошапки об обмене экс-"беркутовцев"

Ранее прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".

Департамент Генеральной прокуратуры, указанный в письме генпрокурора Руслана Рябошапки о политических договоренностях по обмену удерживаемыми лицами, не имеет никакого отношения к прокурорам по делу экс-"беркутовцев".

Об этом корреспонденту УНИАН сказал один из адвокатов потерпевших Виталий Тытич.

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Он отметил, что распоряжение относительно обмена удерживаемыми лицами возложено на Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В то же время прокуроры, представляющие интересы обвинения по делу экс-"беркутовцев", и собственно, сами обвиняемые, не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Следует также отметить, что пострадавшие также высказались категорически против освобождения экс-"беркутовцев" под личное обязательство. Они также заявили в суде, что экс-"беркутовцев" нельзя обменивать, поскольку преступления, в которых они обвиняются, произошли до войны.

Ранее в суде прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-"беркутовцы".

Прокуроры также признали, что риск побега экс-"беркутовцев", в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев».

Некоторые СМИ сообщали, что украинская сторона в рамках обмена удерживаемыми лицами с «ЛДНР» планирует передать боевикам бывших «беркутовцев».