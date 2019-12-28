Надежно, современно, эффективно: итоги работы Госгидрографии в 2019 году

Надежность и эффективность – это ключевые приоритеты в работе Госгидрографии. Это, прежде всего, отражается в стабильном выполнении плана навигационно-гидрографического обеспечения (НГО), постоянном развитии учреждения и росте финансовых показателей.

Этот год стал первым этапом качественной и результативной перезагрузки Госгидрографии. Определены новые направления реформирования всей организации. Планы работы на 2019 год выполнены на 100%. В частности:

Отремонтировано 12 судов и обновлен гидрографический флот. Госгидрография активно ремонтировала специализированные плавучие средства учреждения. Впервые специалистами ФГУ «Днепровский район Госгидрографии» самостоятельно проведена часть ремонта четырех теплоходов: «Дорожник-3», «Рутил», «Перекат», «Дельфин» и баржи «Т-502». После ремонта введены в эксплуатацию обстановочные суда «Дорожник», «Путевой-151» и «Путевой-152». Отремонтированы баржи «Т-317» и «Т-151». Заканчивается ремонт судна «Кречет» и большого гидрографического катера «ВГК-334». Приобретен катер для оперативного реагирования и два моторных катера Aquaspirit S450DC и Brig Falcon 500.

Модернизированы и обновлены 23 маяка, 57 светящихся навигационных знаков и 998 буев. Летом 2019 года Госгидрография полностью отремонтировала и модернизировала Воронцовский маяк, ведь с 1954 года такие капитальные работы этого исторического сооружения не проводились. На речных буях установлено около 500 современных светооптических устройств с солнечными батареями, то есть ВНО имеют постоянный бесперебойный источник электропитания.

Внедрены эффективные инновационные технологии. Приобретены два беспилотных авиационных комплекса для аэрофотосъемки, создания ортофотопланов топографических карт высокой четкости, цифровых моделей рельефа (3D-моделирование), цифровых моделей местности и 3D-моделей. Обновлено специализированное картографическое программное обеспечение, которое позволяет создавать новые типы картографической продукции и предоставит возможность разрабатывать электронные карты с использованием концепции AML соответствии со стандартами НАТО.

Приостановлена реализация электронных навигационных карт российского производства на воды Украины. В 2019 году по инициативе и по требованию ГУ «Госгидрография» Региональными центрами электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) приостановлена реализация ЕНК российского производства на воды Украины с последующим изъятием незаконно напечатанных РФ карт из каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262. Руководством Госгидрографии в 2019 году инициировано и проводится активная работа по созданию режимного морского района вокруг оккупированного Крымского полуострова.

Открыты маяки для туристов и начат международный проект «Маяки-побратимы». По инициативе Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия Госгидрография открыла для туристов Воронцовский маяк в г. Одесса, Передний Сиверсов маяк в г. Николаев, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области.

На волне популяризации маяков в качестве туристических объектов и исторических памятников Госгидрография основала проект «Маяки-побратимы». Грузия стала первой в этом проекте.

Проведено четыре научно-исследовательские экспедиции. В 2019 году Госгидрография приняла участие в проведении четырех научных экспедиционных исследований:

в акваториях главного навигационного фарватера р. Дунай от 0 км до 67 км и рукавов Прямого, Иванешть, Катенька, Машенька и Соломонова в апреле;

в северо-западной части Черного моря на подходах к портам Черноморск, Белгород-Днестровский и Одесса в июне;

в акваториях Бугско-Днепровско-лиманского канала и Одесского залива северо-западной части Черного моря в августе;

на р Припять от 0 до 62 км в сентябре.

Целью совместных экспедиций Госгидрографии и Научного гидрофизического центра НАН Украины является океанографическое и гидрографическое изучение морской и речной среды в интересах повышения эффективности навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства и создания совместного банка цифровых океанографических данных Министерства инфраструктуры, Морской администрации Украины и НАН Украины.

Повышение профессиональной квалификации работников, сотрудничество с международными партнерами и обмен опытом. Представители Госгидрографии с рабочими визитами побывали в Канаде, Северной Корее, Испании, Монако, Нидерландах, Норвегии, Сингапуре, Австралии, а также Грузии. Специалисты ФГУ «Укрморкартография» вместе с их коллегами из отдела гидрографии и картографии Государственной гидрографической службы Грузии в течение двух недель обсуждали аспекты и перспективы современного картографического производства и обменивались опытом в этом направлении.

Госгидрографией организованы конференции-семинары по использованию специализированного программного обеспечения для выполнения гидрографических съемок HYPACK (США). Специалисты учреждения на базе Национального университета «Одесская морская академия» прошли обучение по программе «Современная морская и речная гидрография» в соответствии с рекомендациями Международной гидрографической организации.

«В 2019 году мы плодотворно поработали. Кроме модернизации флота и ремонта средств навигационного оборудования, Госгидрография существенно улучшила финансовые показатели деятельности в сравнении с прошлыми годами. Чистый доход учреждения вырос на 16%. Мы полностью и своевременно выполнили план НПВ. Безусловно, самое большое достижение нашего учреждения – это люди, их трудолюбие, ответственность, высокая культура и уникальный интеллектуальный потенциал. Вместе мы доказали, что способны идти вперед и готовы решать самые сложные задачи! Спасибо всем за ваш труд и вклад в безопасность судоходства в Украине, – подытожил начальник Госгидрографии Александр Щипцов. – В следующем году мы будем продолжать модернизироваться и будем двигаться в европейском направлении. Порты, судовладельцы и капитаны могут рассчитывать на Госгидрографию, на ее надежную и эффективную работу».