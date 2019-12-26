Представители оккупантов презентовали "крымско-татарскую культуру" в Турции – МИД РФ

О визите представителей оккупационной власти в Турции в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

Контролируемая Кремлем крымскотатарская делегация посетила фестиваль в Турции и успела принять в нем участие.

Читайте такжеОкупанты остановили на Керченском мосту автобус с крымскими татарами для допроса – правозащитники

О визите представителей оккупационной власти в Турции в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

«В Стамбуле при содействии местных объединений этнических крымских татар и бизнеса состоялся Международный фестиваль крымско-татарской культуры. Рассматриваем это как позитивное событие, способствующее налаживанию связи между крымскими татарами в Крыму и Турции», – говорится в сообщении российского министерства.

Напомним, в ноябре 2019 года в российских СМИ появилась информацию о том, что Турция возобновила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом. Вскоре Турция эту информацию опровергла, назвав распространенное сообщение "очередным фейком российской пропаганды".