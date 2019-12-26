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Представители оккупантов презентовали "крымско-татарскую культуру" в Турции – МИД РФ

15:31, 26 декабря 2019
Общество
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Wikipedia

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О визите представителей оккупационной власти в Турции в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

«В Стамбуле при содействии местных объединений этнических крымских татар и бизнеса состоялся Международный фестиваль крымско-татарской культуры. Рассматриваем это как позитивное событие, способствующее налаживанию связи между крымскими татарами в Крыму и Турции», – говорится в сообщении российского министерства.

Twitter

Напомним, в ноябре 2019 года в российских СМИ появилась информацию о том, что Турция возобновила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом. Вскоре Турция эту информацию опровергла, назвав распространенное сообщение "очередным фейком российской пропаганды".

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Теги: #новости Украины#Россия#Турция#российская пропаганда#оккупация Крыма