Дело Шеремета: адвокат показал всю беседу Кузьменко о так называемой "сакральной жертве" (фото)

12 декабря в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек, в том числе – врача Юлию Кузьменко.

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст беседы, в которой, по словам следователей, женщина угрожала навредить волонтерке Маруси Зверобой.

Фото расшифрованного разговора адвокат Владислав Добош выложил в Facebook.

Читайте такжеПодозреваемая по делу Шеремета врач Кузьменко подала иск против МВД

«Ну что же, друзья. На брифинге МВД, а затем и на суде, публично открыли разговор Юлии Кузьменко с лицом Т., в которой говорится о Марусе Зверобой. Где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором это говорилось», – написал он.

«И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа. И где тут Шеремет? Вопрос: кому это выгодно?! К. – это Кузьменко, Т. – собеседница», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко,Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на два месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, - за подозрения в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря судьи оставили под стражей другую подозреваемую – врача Юлию Кузьменко.