В Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком, погибшим во время пожара в колледже

Во время пожара Трофимчук был на 5-м этаже 6-этажного здания на улице Троицкой, где было занятие по высшей математике. Со слов матери погибшего, сын успел позвонить ей и проститься, сказав, что задыхается от дыма.

Сегодня в Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком, погибшим 4 декабря во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как передает корреспондент УНИАН, прощание со студентом прошло в центре города - верхнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора.

На траурную церемонию пришло много людей – родственники, друзья, студенты, а также граждане, не знавшие лично этого мальчика, но принимавшие участие в судьбе потерпевших.

Во время пожара Трофимчук был на 5-м этаже 6-этажного здания на улице Троицкой, где было занятие по высшей математике. Со слов матери погибшего, сын успел позвонить ей и проститься, сказав, что задыхается от дыма.

Кирилл - второй ребенок, которого семья Трофимчук потеряла за последнее время – его родной старший брат Илья умер от онкологической болезни, также в 16-летнем возрасте.

На завтра запланировано прощание с двумя погибшими на пожаре девочками – Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (из них 14 были обнаружены во время разборки завалов), пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц. В ГСЧС это опровергли.

17 декабря стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. 20 декабря на сессии Одесского областного совета начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех заявил, что идентификация шести тел (из 14, обнаруженных под завалами) продолжается.

В связи с резонансным пожаром уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.