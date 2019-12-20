Пожар в колледже Одессы: депутаты облрады просят уволить главу регионального ГСЧС

Во время заседания сессии депутаты подняли вопрос о резонансных пожарах, которые произошли в Одессе за последние два с половиной года.

Одесский областной совет просит главу ГСЧС Украины Николая Чечеткина и министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты приняли на сессии сегодня, 20 декабря.

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Во время заседания сессии депутаты подняли вопрос о резонансных пожарах, которые произошли в Одессе за последние два с половиной года. В частности, о ЧП в лагере «Виктория», в психиатрической больнице, в отеле «Токио Стар» и вышеназванном колледже, из-за пожара в котором погибли 16 человек.

Выступавшие заявили, что в ответе за трагедии, в первую очередь, Федорчак, который, как считают депутаты, не должным образом относится к своим обязанностям – не проводятся соответствующие проверки в учреждениях, не проверяется, как положено, техника безопасности, плохо оснащены спасатели и пр.

По данным депутатов, в настоящее время Федорчак только отстранен от исполнения обязанностей, и якобы находится в отпуске по уходу за ребенком.

В результате, депутаты приняли обращение к Чечеткину и Авакову, в котором просят уволить Федорчака.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц. В ГСЧС это опровергли.

17 декабря стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

Во время недавнего визита в Одессу премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что будет ходатайствовать об увольнении Федорчака.