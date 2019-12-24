Снайпера, подозреваемого в убийстве активиста Майдана, выпустили из-под домашнего ареста

Судьи отпустили подозреваемого в убийстве по ходатайству прокурора.

Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа «Омега» Дмитрия Хмеля. Мужчину подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченка.

Об этом говорится в материалах суда.

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Судьи отпустили подозреваемого в убийстве по ходатайству прокурора. Хмеля обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей.

Суд передал уголовное производство против Хмеля в управление спецрасследований Государственного бюро расследований.

Уголовное производство временно остановили с августа 2019 года. Поскольку защита отправила запрос в Швейцарию на оказание международно-правовой помощи.

Хмель находился под домашним арестом с 5 июня 2019 года.

Ранее Святошинский райсуд Киева освободил из-под стражи одного из бывших «беркутовцев», обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, Александра Маринченка, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.