Власть должна упростить процедуру выезда для жителей Донбасса на неоккупированные территории Украины - адвокат

Об этом заявил донецкий адвокат Евгений Кузьмин во время записи телевизионной программы «Восток+Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 23 мая в 17.00, комментируя сегодняшнюю ситуацию с процедурой оформления пропускных документов на линии разграничения.

«Это (нынешняя система оформления пропусков — УНИАН) не вызывает ненависти у людей, а вызывает недоумение и непонимание, почему наша родная страна нас не принимает - нам проще выехать в Россию, чем домой в Украину», - сказал Кузьмин.

Читайте такжеВ СБУ обещают запустить электронную систему пропусков в зоне АТО до праздников

В контексте сказанного он добавил, что «наша страна должна все-таки позаботиться, чтобы люди, которые хотят выехать на неоккупированную территорию могли это сделать просто».