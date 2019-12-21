У Новосад анонсировали аудит более 740 заведений профобразования
В следующем году Министерство образования и науки Украины проведет аудит 740 образовательных учреждений для создания рейтинга вузов.
Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский, передает пресс-служба министерства.
По его словам, основной целью будет получение данных для построения оптимальной карты заведений профобразования и определения лучших среди них, чтобы потом там могли сконцентрировать ресурсы государства.
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Аудит будет состоять из двух частей - анкетирование заведений и региональные обсуждения.
"Необходимость аудита в том, чтобы иметь объективный срез среди работающих заведений. Поставив всех в одинаковые условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся", – сказал Коржевский.
Кроме этого, МОН работает над анкетой, которую затем отправят учебным заведениям. В ней будет выделен отдельный технический блок, а также блоки по сотрудничеству с бизнесом, участию в международных проектах и так далее.
Аудит стартует в январе этого года.