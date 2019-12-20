"Дулиттл", "Преданная" и "Плохие парни 3": топ-5 фильмов января 2020, которые не стоит пропустить (видео)

В широкий прокат выходит лента снята по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович.

Зима – прекрасный сезон громких и ярких кинопремьер, которые ожидают настоящие киноманы.

Мы подобрали для вас список премьер января 2020 года. Смотрите трейлеры и выбирайте, на какую картину пойти в кино, а какую дожидаться для домашнего просмотра.

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"Дулиттл"

В последние годы довольно одаренный и разноплановый актер Роберт Дауни-младший намертво застрял в образе Железного человека из киновселенной Marvel, взамен получив кучу денег и гигантскую армию фанатов. Но история с командой Мстителей подошла к концу, как и экранная жизнь Тони Старка. Впрочем, долго мучить поклонников ожиданием новой роли Дауни-младший не стал, и уже в начале нового года он появится на широком экране в образе эксцентричного натуралиста, что понимает язык животных – доктора Дулиттла. Судя по трейлеру, этот Дулиттл будет во многом похож на блистательного Шерлока Холмса, которого актер сыграл у Гая Ричи. Что ж, это был один из самых ярких и органических образов Дауни-младшего. Посмотрим, сможет ли его успешно развить режиссер боевиков Стивен Гейган.

Премьера 9 января.

"Под водой"

Триллер "Под водой" с Кристен Стюарт и Венсаном Касселем в главных ролях начинается с землетрясения. Он разрушает часть подводной лаборатории, в которой находились ученые. Теперь им нужно проложить себе путь на поверхность и бороться за свою жизнь, что под силу не каждому. Экстремальные условия и страх обнаруживают у героев самые неожиданные качества.

Премьера - 9 января.

"Преданная"

Роман Софии Андрухович "Феликс Австрия" стал крупнейшим украинским литературным событием в 2014 году. Его экранизация обещает стать одной из первых крупных отечественных кинособытий 2020 года. Романтично-фантазийная картина расскажет историю Стефании Черненько, которая работает прислугой в Адели Сколик. Девушки вместе росли в доме доктора Ангера и их связывают теплые, почти родственные отношения. Но теперь между героинями предстают любовь, ревность и тайны. В картину "Преданная" вложили значительные, как для украинского кино, 60 млн грн, добрую долю которых потратили на умопомрачительно красивые костюмы и декорации.

Премьера - 16 января.

"Плохие парни 3"

Боевик "Плохие парни 3" является прямым продолжением фильмов, вышедших в 1995 и 2003 годах и заключительным фильмом франшизы. В нем Маркус Бернетт наконец воплотит свою мечту и станет полицейским инспектором. Зато его боевой товарищ Майк Лоури не спешит достигать никаких высот. Однако взбодриться ему придется, потому что неумолимо жестокий босс румынской мафии стремится отомстить напарникам за вред, который они ему нанесли. Полицейских ждет много приключений и комических ситуаций.

Премьера - 23 января.

"1917"

Один день из Первой мировой войны глазами военных. Двое молодых солдат получают приказ доставить важное сообщение в глубокий тыл врага. Времени критически мало и, если операция провалится, погибнет более тысячи бойцов, среди которых родной брат одного из них. История великой отваги, где от одного мгновения зависит чья-то жизнь.

Премьера - 30 января.

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