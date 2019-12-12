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Названы лучшие сериалы 2019 года по версии IMDb

14:38, 12 декабря 2019
Кино и музыка
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Топ-10 сериалов возглавила "Игра престолов" \ HBO

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb опубликовала рейтинг лучших сериалов 2019 года, которые были наиболее популярны среди пользователей. 

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Рейтинг основан не на оценках, а на просмотрах страниц сериалов аудиторией портала, насчитывающей более 200 млн уникальных посетителей в месяц, передает 112.ua.

Первые два места в топе занимают сериалы  телеканала НВО - "Игра престолов" и "Чернобыль".

Топ-10 сериалов в этом году выглядит следующим образом:

1. "Игра престолов"

2. "Чернобыль"

3. "Очень странные дела"

4. "Академия Амбрелла"

5. "Пацаны"

6. "Черное зеркало"

7. "Ходячие мертвецы"

8. "Острые козырьки"

9. "Половое воспитание" ("Сексуальное воспитание")

10. "Ты"

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Теги: #лучшие сериалы