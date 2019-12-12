Названы лучшие сериалы 2019 года по версии IMDb
Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb опубликовала рейтинг лучших сериалов 2019 года, которые были наиболее популярны среди пользователей.
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Рейтинг основан не на оценках, а на просмотрах страниц сериалов аудиторией портала, насчитывающей более 200 млн уникальных посетителей в месяц, передает 112.ua.
Первые два места в топе занимают сериалы телеканала НВО - "Игра престолов" и "Чернобыль".
Топ-10 сериалов в этом году выглядит следующим образом:
1. "Игра престолов"
2. "Чернобыль"
3. "Очень странные дела"
4. "Академия Амбрелла"
5. "Пацаны"
6. "Черное зеркало"
7. "Ходячие мертвецы"
8. "Острые козырьки"
9. "Половое воспитание" ("Сексуальное воспитание")
10. "Ты"