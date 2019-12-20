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Высший совет правосудия отказался увольнять судью, запретившего Евромайдан

15:02, 20 декабря 2019
Общество
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Высшая квалификационная комиссия судей признала Санина нечестным еще в апреле 2018 года / Фото УНИАН

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на соответствующее решение.

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«Высший совет правосудия решила отказать в удовлетворении представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении Санина Богдана Владимировича с должности судьи окружного административного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины», – говорится в тексте документа.

Высшая квалификационная комиссия судей признала Санина нечестным еще в апреле 2018 года. Тогда же она рекомендовала ОРУ его освободить.

Напомним, в декабре 2019-го ВРП также оставила на должности еще одного судью Майдана с ОАСК Евгения Аблова и судью Валентину Малиновскую, которая во время Революции Достоинства бросила за решетку одного из протестующих.

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Теги: #новости Украины#Высший совет правосудия#дела Майдана