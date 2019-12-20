Высший совет правосудия отказался увольнять судью, запретившего Евромайдан

В декабре 2019-го ВРП также оставил на должности еще одного судью Майдана с ОАСК Евгения Аблова и судью Валентину Малиновскую, которая во время Революции Достоинства бросила за решетку одного из протестующих.

Высший совет правосудия (ВРП) отказался уволить судью Окружного админсуда Киева Богдана Санина, который в 2013 году запретил Евромайдан. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на соответствующее решение. Читайте такжеДела Майдана: апелляционный суд оставил экс-беркутовцев под стражей «Высший совет правосудия решила отказать в удовлетворении представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении Санина Богдана Владимировича с должности судьи окружного административного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины», – говорится в тексте документа. Высшая квалификационная комиссия судей признала Санина нечестным еще в апреле 2018 года. Тогда же она рекомендовала ОРУ его освободить. Напомним, в декабре 2019-го ВРП также оставила на должности еще одного судью Майдана с ОАСК Евгения Аблова и судью Валентину Малиновскую, которая во время Революции Достоинства бросила за решетку одного из протестующих.

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