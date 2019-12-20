"Не хотите играть по правилам?": Зеленский объяснил решение немедленно закрыть все подпольные казино

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции сегодня до 16:00 прекратить функционирование игорных заведений, которые работают под видом государственных лотерей.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вчерашний провал ВР относительно голосования за легализацию игорного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канале главы государства.

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«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай...те», – отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, накануне, 19 декабря, Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса в Украине. За него проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции сегодня до 16:00 прекратить функционирование игорных заведений, которые функционируют под видом государственных лотерей.