СБУ задержала судью за получение взятки в 15 тысяч долларов
15:59, 20 мая 2015Общество
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СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачила и прекратила коррупционные действия судьи Хозяйственного суда Киевской области.
СБУ задержала судью за взятку / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, сотрудниками ведомства зафиксировано получения судьей 15 тысяч долларов за вынесение решения о банкротстве одного из государственных предприятия.
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Во время обысков служебного помещения судебного учреждения и помещения судьи правоохранители изъяли наличность, полученную как неправомерную выгоду.
Сейчас сотрудники Службы безопасности проверяют информацию о других эпизодов противоправной деятельности судьи и возможного участия его сообщников.
Ранее УНИАН сообщал, что замглавы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривен взятки.
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