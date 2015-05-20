СБУ задержала судью за получение взятки в 15 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сотрудниками ведомства зафиксировано получения судьей 15 тысяч долларов за вынесение решения о банкротстве одного из государственных предприятия.

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Во время обысков служебного помещения судебного учреждения и помещения судьи правоохранители изъяли наличность, полученную как неправомерную выгоду.

Сейчас сотрудники Службы безопасности проверяют информацию о других эпизодов противоправной деятельности судьи и возможного участия его сообщников.

Ранее УНИАН сообщал, что замглавы Шевченковского района задержали во время получения 73,5 тысяч гривен взятки.