Противники закона об открытии рынка земли перекрывали дороги сразу в десяти областях (видео)
18:35, 17 декабря 2019Общество
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Митингующие требовали не отменять мораторий на продажу земли и провести земельную реформу.
Противники закона о земле перекрывали дороги сразу в десяти областях.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Митингующие требовали не отменять мораторий на продажу земли и провести земельную реформу. С собой на акции привезли сельскохозяйственную технику. А еще ходили по переходам и ограничивали движение транспорта. В результате образовались пробки.
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Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек участвовали в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.
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