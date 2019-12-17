Противники закона об открытии рынка земли перекрывали дороги сразу в десяти областях (видео)

Митингующие требовали не отменять мораторий на продажу земли и провести земельную реформу.

Противники закона о земле перекрывали дороги сразу в десяти областях.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Митингующие требовали не отменять мораторий на продажу земли и провести земельную реформу. С собой на акции привезли сельскохозяйственную технику. А еще ходили по переходам и ограничивали движение транспорта. В результате образовались пробки.

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Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек участвовали в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.