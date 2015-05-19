СМИ: семья главы ГАИ ездит на автопарке стоимостью более $400 тысяч с чужими номерами

Об этом говорится в расследовании программы Радио Свобода и Первого общественного канала "Схемы".

Сам Ершов ранее засекретил декларации о имуществе и доходах всего руководящего состава ГАИ, отказавшись предоставить на запрос Радио Свобода, что является нарушением Закона Украины «О доступе к публичной информации». Также главный «гаишник» отказал журналистам в предоставлении деклараций руководителей ГАИ о доходах за прошедший 2014 год и предоставил ложную информацию о недвижимости в своей собственности. Сам он зарабатывал около 12 тысяч гривен за месяц, согласно декларации за 2013 год.

На его старшую дочь Анастасию Ершову, владелицу бренда одежды Atelier HandMade, зарегистрировано сразу два авто – LEXUS RX 350 (от 70 тысяч долларов), на котором ездит Оксана Ершова, жена начальника ГАИ и мать Анастасии. А также белый Porsche Cayenne (от 130 тысяч долларов), на котором ездит сама Анастасия Ершова.

Младшая дочь Дарья Ершова (1994 года рождения) ездит на автомобиле Range Rover в спортивной комплектации. В ее аккаунте в сети Instagram есть фотография двухлетней давности – этот автомобиль в виде подарка стоит в гараже по адресу, где проживает семья Ершовых.

При этом, в реестре ГАИ за этими номерными знаками проходит совсем другой автомобиль – Syang Young 2008 года выпуска, записанное на гражданина Латвии Дмитрия Махлина.

На самого руководителя ГАИ Александра Ершова зарегистрирован автомобиль Toyota Land Cruiser, единственный официально указанный в его декларации. Впрочем, он также пользуется мотоциклом с номерами, отличающимися от номеров его автомобиля только на один знак (АХ5550АА) – но по этому номеру в базе проходит грузовик КАМАЗ.

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Кроме того, еще целый парк элитного автотранспорта с «семейными» держзнаками зарегистрирован на имя ближайших родственников жены главы ГАИ. Например, на мать и брата зарегистрировано по внедорожнику Land Cruiser.

Также Анастасия и Дарья Ершовы в своих публичных аккаунтах в соцсетях размещают фотографии с роскошными автомобилями и отчетами из далеких путешествий, в которые летают бизнес-классом и останавливаются в пятизвездочных отелях.

Александр Ершов работал руководителем Управления ГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области. Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил его на должность исполняющего обязанности главы ГАИ МВД Украины 4 апреля 2015 года, после того, как в отставку с поста ушел Александр Сиренко.