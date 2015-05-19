Для оформления Шенгенских виз украинцы будут сдавать отпечатки пальцев

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЕС в Украине.

«Владельцы биометрических паспортов, которые будут подавать заявку впервые, тоже должны будут прийти лично в консульство после 23 июня, чтобы подать заявку на получение краткосрочной Шенгенской визы», - говорится в сообщении.

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«Вообще, существует две разные несвязанные системы хранения биометрических данных. Биометрические паспорта с отпечатками пальцев его владельца выдаются украинскими органами власти. Зато системой ВИС (Визовая информационная система) управляет не украинская власть, а органы власти шенгенских государств, которые не имеют никакого доступа к данным, которые хранятся на чипах украинских биометрических паспортов», - отметили в ЕС.

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В представительстве ЕС в Украине отметили, что в связи с установкой новой системы, некоторые консульства стран шенгенской зоны могут быть закрыты либо ограничить прием документов. Поэтому тем, кто планирует свои поездки в конце июня рекомендуется подать завки на визы заранее.

Зміни у процесі подання документів на Шенгенську візу23 червня 2015 року в Україні та інших країнах Східного партнерст... Posted by European Union in Ukraine on Tuesday, May 19, 2015

Как сообщал УНИАН, глава Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис в конце апреля отмечал, что с 23 июня для украинцев для оформления шенгенских виз для въезда в страны Евросоюза будет введена обязательная процедура сбора биометрических данных.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД Украины отмечает положительную динамику оформления шенгенских визгражданам Украины.