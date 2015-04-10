Украинцам стали выдавать больше шенгенских мультивиз - МИД

МИД Украины отмечает положительную динамику оформления шенгенских виз гражданам Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, существенным результатом применения Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз (вступило в силу с 1 июля 2013 года) стало ощутимое увеличение в 2014 году удельного веса выданных многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет. Доля оформленных украинцам многократных виз достигла 52,4% (39% в 2013 году).

В 2014 году существенно увеличилось количество выданных многократных виз подавляющим большинством государств-членов Евросоюза, среди которых Грецией - на 25%, Литвой, Нидерландами и Португалией - на 20%, еще 10 государствами ЕС - более чем на 10%.

Читайте такжеПосол рассказал о борьбе Польши с усложнением визового режима для украинцев

Многократные визы, выданные консульскими учреждениями Польши и Нидерландов, составляли около 70% выданных виз, Словакии - 75%, Литвы - 82%, Словении - 94%.

Количество визовых отказов отдельных государств-членов в 2014 году сократилось вдвое по сравнению с 2013 годом: в Латвии - с 0,6% до 0,2%, Литвы - с 1,1% до 0,6%, Словении - с 2,4% до 1,6%, Чехии - с 4,4% до 1,9%.

Каждая третья шенгенская виза в 2013-2014 годах была выдана гражданам Украины бесплатно. Общее количество выданных украинским гражданам виз составило 1,36 млн.

МИД отмечает прогресс в имплементации положений Соглашения об упрощении оформления виз подавляющим большинством дипломатических учреждений стран ЕС в Украине в течение 2014 года. Случаи ненадлежащего выполнения положений Соглашения отдельными консульским учреждениями стран ЕС фиксировались, но они уже не носили системного характера, подтверждением чего является существенное уменьшение количества жалоб граждан на нарушение положений Соглашения, которые поступают в МИД.

Читайте такжеКонсульства стран Шенгена начали отзывать визы при отмене брони отеля

«При этом мы осознаем, что проблемы, связанные с необходимостью получения шенгенских виз, могут полностью исчезнуть только после введения Европейским Союзом для наших граждан безвизового режима краткосрочных поездок. До этого момента МИД Украины будет продолжать реагировать на все факты нарушений прав граждан Украины, а также искусственных осложнений при оформлении шенгенских виз, одновременно доводя соответствующую информацию до ведома Европейской комиссии», - отмечают в министерстве.