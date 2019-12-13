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Известный украинский шоумен заявил об обысках в его квартире

12:37, 13 декабря 2019
Общество
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Подробности шоумен пока не рассказал / facebook.com/AntinMykharskyi

Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, обыски продолжались 5 часов.

«Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности позже», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Антин Мухарский, также известный под сценическим именем Орест Лютый – украинский писатель, актер, телеведущий, галерист. Основатель художественной платформы «Украинский культурный фронт».

Из-за образа профессора-националиста Ореста Лютого объявлен в розыск российской Генпрокуратурой.

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Теги: #новости Украины#Киев#обыски