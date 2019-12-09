СБУ проводит повторные обыски в мэрии Одессы (видео)
17:38, 09 декабря 2019Общество
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До этого следствие не смогло получить все необходимые документы.
Обыски проходят в двух подразделениях горсовета / odesa.depo.ua
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры пришли с повторными обысками в мэрию Одессы.
Об этом сообщает «Думская».
Читайте такжеВ Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора«В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить все необходимые документы, поэтому возникла необходимость в новых обысках», – говорится в сообщении.
Отмечается, что обыски проводят в двух подразделениях горсовета – в департаментах финансов и коммунальной собственности.
Что именно и в рамках какого производства ищут детективы, не сообщается.
Как ранее сообщал УНИАН, обыски могут быть связаны с работой КП «Теплоснабжение города Одессы».
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