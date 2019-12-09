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СБУ проводит повторные обыски в мэрии Одессы (видео)

17:38, 09 декабря 2019
Общество
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Обыски проходят в двух подразделениях горсовета / odesa.depo.ua

Об этом сообщает «Думская».

Читайте такжеВ Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора«В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить все необходимые документы, поэтому возникла необходимость в новых обысках», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски проводят в двух подразделениях горсовета – в департаментах финансов и коммунальной собственности.

Что именно и в рамках какого производства ищут детективы, не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, обыски могут быть связаны с работой КП «Теплоснабжение города Одессы».

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Теги: #новости Украины#Одесса#обыскипогода в Одессе