Фас и профиль: фото памятника Александру Невскому в Харькове с обломанным мечом

Как сообщает корреспондент УНИАН, информация о повреждении памятника, расположенного напротив больницы №15, поступила в Московский райотдел милиции 17 мая в 18:05. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Читайте такжеВ Харькове ночью неизвестные повалили три памятника деятелям советской эпохиФакт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к данному уголовного преступления.