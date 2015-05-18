Фас и профиль: фото памятника Александру Невскому в Харькове с обломанным мечом
20:24, 18 мая 2015Общество
4489 0
Вчера неизвестные повредили памятник Александру Невскому в Харькове - у скульптуры отломлен меч.
Как сообщает корреспондент УНИАН, информация о повреждении памятника, расположенного напротив больницы №15, поступила в Московский райотдел милиции 17 мая в 18:05. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.
Читайте такжеВ Харькове ночью неизвестные повалили три памятника деятелям советской эпохиФакт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к данному уголовного преступления.
Александр Невский в Харькове лишился меча / 057
Александр Невский в Харькове лишился меча / 057
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter