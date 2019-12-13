Убийство Шеремета: следователи провели обыск у волонтеров Акастеловых (фото, видео)

Обыск продолжался до пяти утра.

Следователи обыскали квартиру супругов волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых.

Об этом волонтеры сообщили в Facebook.

Читайте такжеАваков заявил, что у следствия есть данные об инициаторах убийства ШереметаЕвгений Акастелов в комментариях к своему посту написал, что обыск проводится в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Наталья добавила, что правоохранители отрабатывают все связи новых подозреваемых по делу.

Как говорится в сюжете ТСН, полиция к ним в квартиру на левом берегу Киева пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря, в полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), Яну Дугарь и супругов Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.