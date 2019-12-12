В Нацполиции рассказали о мотиве убийства Шеремета

В причастности к убийству журналиста следствие подозревает пять человек.

Целью убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве летом 2016 года была дестабилизация общественно-политической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

Как сообщал УНИАН, в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек.

Читайте такжеМузыкант прокомментировал свое задержание в деле Шеремета (видео)

По словам Коваля, следствие провело более 800 выемок документов и информации, допросило более 3 тыс. 700 человек, провело 47 различных экспертиз, отработало 577 домов и 4,3 тыс. квартир, исследовало видеозаписи с 221 камеры видеонаблюдения.

Экспертизы и другие собранные данные дают основания объективно подозревать в выполнении убийства Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минновзрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.