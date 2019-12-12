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Прокурором Полтавщины стал 34-летний Ярослав Голинский

17:41, 12 декабря 2019
Общество
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Голинский работает в органах прокуратуры с 2007 года / Фото: ГПУ

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Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Голинский поблагодарил за доверие и заверил, что направит работу коллектива прокуратуры области на обеспечение поставленных задач.

Голинский родился в 1985 году в Тернополе. В органах прокуратуры работает с декабря 2007 года. До назначения был заместителем прокурора Киевской области.

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Теги: #новости Украины#прокуратура#Генпрокуратура#Полтавщинапогода в Полтаве