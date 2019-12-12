МВД провело брифинг по задержанию подозреваемых в убийстве Шеремета: видео

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве.

Министерство внутренних дел проводит брифинг, посвященный задержанию подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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На брифинге правоохранители рассказали о пятерых подозреваемых.

Ранее Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. П. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

19 июля спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.