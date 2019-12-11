Во Львове установили главную новогоднюю елку (видео)

Дерево ради праздников срубили на территории одного из заводов, где оно росло около 50 лет.

За три недели до Нового года Львове установили главную новогоднюю елку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове открылась главная резиденция Святого Николая (фото)Отмечается, что елка в высоту достигает 15 метров. Чтобы доставить дерево в центр города, где оно будет стоять до конца новогодних праздников, коммунальщикам пришлось постараться. Ведь новогодняя красавица была настолько широкая, что едва уместилась в грузовик.

Как и прошлые два года елку городу отдали бесплатно. Дерево росло полвека на территории одного из заводов.

Ранее УНИАН сообщал, как в литовском аэропорту создали елку из конфискованных предметов.