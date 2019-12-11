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Во Львове установили главную новогоднюю елку (видео)

18:47, 11 декабря 2019
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове открылась главная резиденция Святого Николая (фото)Отмечается, что елка в высоту достигает 15 метров. Чтобы доставить дерево в центр города, где оно будет стоять до конца новогодних праздников, коммунальщикам пришлось постараться. Ведь новогодняя красавица была настолько широкая, что едва уместилась в грузовик.

Как и прошлые два года елку городу отдали бесплатно. Дерево росло полвека на территории одного из заводов.

Ранее УНИАН сообщал, как в литовском аэропорту создали елку из конфискованных предметов.

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Теги: #новости Украины#елка#Львов#Новый годпогода во Львове