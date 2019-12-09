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Соратник директора ГБР Трубы с сообщником вышли из СИЗО под залог

16:27, 09 декабря 2019
Общество
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Щербина внес залог еще в пятницу, 6 декабря / newsroom.kh.ua

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Читайте такжеДетективы НАБУ сообщили о подозрении куму Трубы (фото)По ее словам, бывший чиновник Генпрокуратуры 6 декабря внес залог, а предприниматель сегодня, 9 декабря.

Известно, что Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего начальника ГСУ ГПУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,13 миллиона гривень залога, а для его сообщника – 576 тысяч гривень.

Как сообщил источник в Высшем антикоррупционном суде, речь идет об Игоре Щербине, который также числится внештатным советником директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, а также о предпринимателе Валентине Шевченко.

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Теги: #новости Украины#труба#ГБР