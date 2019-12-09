Соратник директора ГБР Трубы с сообщником вышли из СИЗО под залог

Оба подозреваются в мошенничестве.

Бывший начальник главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и его сообщник вышли под залог.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Читайте такжеДетективы НАБУ сообщили о подозрении куму Трубы (фото)По ее словам, бывший чиновник Генпрокуратуры 6 декабря внес залог, а предприниматель сегодня, 9 декабря.

Известно, что Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего начальника ГСУ ГПУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,13 миллиона гривень залога, а для его сообщника – 576 тысяч гривень.

Как сообщил источник в Высшем антикоррупционном суде, речь идет об Игоре Щербине, который также числится внештатным советником директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, а также о предпринимателе Валентине Шевченко.