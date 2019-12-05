Суд арестовал соратника директора ГБР Трубы с залогом в 2,1 миллиона гривень

Экс-чиновник подозревается в мошенничестве.

Бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине, который за 150 тысяч долларов «обещал» закрыть дело в отношении застройщика, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 2 миллионов гривень залога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд сегодня избрал меру пресечения бывшему начальнику ГСУ Генеральной прокуратуры Украины, подозреваемому в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства.

Читайте такжеАргумент сменить руководство ГБР: Зеленский прокомментировал обыски у кума ТрубыСуд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 миллиона 130 тысяч 100 гривень залога.

Напоминается, что бывшему служащему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 (пособничество в предоставлении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в НАБУ заявили о задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

Указанные лица были задержаны сразу после получения первой части оговоренной суммы – а именно 75 тысяч долларов из 150 тысяч долларов. Эти средства бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал от столичного застройщика якобы для одного из руководителей правоохранительных органов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа в отношении этой компании.

По данным источников УНИАН, речь идет, в частности о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Щербине, которого СМИ связывают с директором ГБР Трубой.

Также сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что «правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.