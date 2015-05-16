В музее Голодомора показали секретные документы об искусственных переселениях россиян на Донбасс
00:35, 16 мая 2015Общество
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В киевском Мемориале памяти жертв Голодоморов открыли выставку об искусственных переселениях россиян и белорусов на Восток Украины после Голодомора 1932-33 годов
Тайноя постановление СНК УССР о распределении переселенцев по территории Украины / Евгения Олийнык/radiosvoboda
Об этом сообщает Радио Свобода.
Экспозицию составляют секретные партийные документы, в которых подробно описан этот процесс.
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Сотрудники музея убеждены: информация о насильственной ассимилятивной политике Советского Союза может частично объяснить сепаратизм на Востоке современной Украины.
Тайноя постановление СНК УССР о распределении переселенцев по территории Украины / Евгения Олийнык/radiosvoboda
3 Планируемое количество переселенцев до областей и районов Украины. / Евгения Олийнык/radiosvoboda
4 Решение Политбюро ЦК КП(б)У по организации приема переселенцев из областей РСФСР. Тайная выписка из протокола 25 октября 1933 года. / Евгения Олийнык/radiosvoboda
Тайноя постановление СНК УССР о переселении в Украину 21 тысячи семей колхозников и план их расселения. / Евгения Олийнык/radiosvoboda
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