В музее Голодомора показали секретные документы об искусственных переселениях россиян на Донбасс

В киевском Мемориале памяти жертв Голодоморов открыли выставку об искусственных переселениях россиян и белорусов на Восток Украины после Голодомора 1932-33 годов

Об этом сообщает Радио Свобода. Экспозицию составляют секретные партийные документы, в которых подробно описан этот процесс. Читайте такжеСепаратисты переписывают историю Голодомора 1930-х годов - New York Times Сотрудники музея убеждены: информация о насильственной ассимилятивной политике Советского Союза может частично объяснить сепаратизм на Востоке современной Украины.

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