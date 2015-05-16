В музее Голодомора показали секретные документы об искусственных переселениях россиян на Донбасс

00:35, 16 мая 2015
Общество
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В киевском Мемориале памяти жертв Голодоморов открыли выставку об искусственных переселениях россиян и белорусов на Восток Украины после Голодомора 1932-33 годов

Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території Україн / Євгенія Олійник/radiosvoboda

Об этом сообщает Радио Свобода.

Экспозицию составляют секретные партийные документы, в которых подробно описан этот процесс.

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Сотрудники музея убеждены: информация о насильственной ассимилятивной политике Советского Союза может частично объяснить сепаратизм на Востоке современной Украины.

Таємна постанова РНК УСРР про розподіл переселенців по території України. / Євгенія Олійник/radiosvoboda
3 Запланована кількість переселенців до областей і районів України. / Євгенія Олійник/radiosvoboda

4 Рішення Політбюро ЦК КП(б)У щодо організації прийому переселенців з областей РСФРР. Таємний витяг з протоколу 25 жовтня 1933 року. / Євгенія Олійник/radiosvoboda
Таємна постанова РНК УСРР про переселення в Україну 21 тисячі сімей колгоспників та план їх розселення. / Євгенія Олійник/radiosvoboda

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