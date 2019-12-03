Это уже было в "Симпсонах": предсказания мультсериала, которые стали реальностью (видео)

Создатели культового американского мультсериала "Симпсоны" сделали много смелых предположений, которые стали реальностью.

За 31 сезон зрители успели идеально изучить всех главных героев мультсериала: Гомера, Мардж, Барта, Лизу и Мэгги. И все это время "Симпсоны" остаются актуальными, регулярно затрагивая насущные проблемы и явления эпохи. Поэтому их можно смотреть как историческую хронику.

Культовый мультсериал начал выходить еще в 1989 году. За это время он получил 33 премии "Эмми", 34 премии "Энни", приз зрительских симпатий в 2016 году и был номинирован на "Оскар" в 2012 году.

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Он также был первым мультсериалом, который получил премию Peabody (ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение).

Предсказания "Симпсонов", которые стали реальностью

Еще много лет назад Дональд Трамп был излюбленным объектом насмешек за свою характерную внешность и безграничную самовлюбленность. 2000 года "Симпсоны" предсказали президентство Дональда Трампа. Уже через 16 лет Трамп меняет Обаму в Белом доме на удивление всего мира.

В 2012 году вышла серия, где Гомер появляется в выпуске новостей. Бегущая строка внизу экрана сообщает, что Европа выставила Грецию на eBay. Не прошло и трех лет, как на Грецию обрушился тяжелый экономический кризис, погасить который отказался Евросоюз, а греки всех за это ненавидели.

В 1993 году авторы сериала точно предсказали нападение тигра на известного дрессировщика Роя Хорна. Всего десять лет назад Зигфрид и Рой были атакованы своим белым тигром.

В 2014 году одна из серий "Симпсонов" рассказывала о коррупции в ФИФА и победе Германии над Бразилией в чемпионате на Кубок мира. Через пару месяцев Германия выиграла Кубок, а Международная федерация футбола оказалась в центре коррупционного скандала.

2012 года "Симпсоны" предсказали даже костюм Леди Гаги, в котором она выступила в Хьюстоне 2017.

1994 года "Симпсоны" предсказали, что автокоррекция на мобильных устройствах станет настоящей проблемой. Тогда даже был изображен логотип в виде яблочка. И, как оказалось, проблема с автокоррекцией не решена до сих пор.

В 1997 году вышла серия, в которой Мардж читает Барту рассказ. Книга называлась: "Любопытный Джордж и вирус Эбола". Несколько лет назад в мире началась эпидемия этого ужасного вируса, который унес жизни нескольких тысяч людей.

В 1995 году вышла серия, в которой были показаны первые умные часы. 15 лет назад они действительно появились в продаже.

В 1999 году создатели сериала точно предсказали путаницу с короной для Мисс Вселенная.

Ранее УНИАН сообщал, что сценарист и продюсер сериала "Симпсоны" опроверг информацию о закрытии сериала.