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Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи о закрытии сериала

17:15, 29 ноября 2019
Кино и музыка
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Новый сезон "Симпсонов" стартует в 2020 году / itc.ua

Об этом пишет Metro.

Читайте такжеСтудия Disney назвала даты выхода своих будущих премьерРанее информацию о закрытии «Симпсонов» распространил композитор Дэнни Эльфман.

По словам Аль Жана, создатели уже работают над новым сезоном шоу.

«При всем уважении к мистеру Эльфману, но мы работаем над 32 сезоном, который стартует в 2020 году, и у нас нет планов закрывать сериал после этого», – отметил Жан.

Ранее УНИАН сообщал, как Disney+ удалил эпизод «Симпсонов» с участием Майкла Джексона.

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Теги: #Симпсоны