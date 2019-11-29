Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи о закрытии сериала

У создателей сериала нет планов закрывать проект даже после выхода 32 сезона.

Сценарист и продюсер сериала «Симпсоны» Аль Жан опроверг информацию о закрытии сериала. Об этом пишет Metro. Читайте такжеСтудия Disney назвала даты выхода своих будущих премьерРанее информацию о закрытии «Симпсонов» распространил композитор Дэнни Эльфман. По словам Аль Жана, создатели уже работают над новым сезоном шоу. «При всем уважении к мистеру Эльфману, но мы работаем над 32 сезоном, который стартует в 2020 году, и у нас нет планов закрывать сериал после этого», – отметил Жан. Ранее УНИАН сообщал, как Disney+ удалил эпизод «Симпсонов» с участием Майкла Джексона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter