Продюсер "Симпсонов" опроверг слухи о закрытии сериала
17:15, 29 ноября 2019Кино и музыка
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У создателей сериала нет планов закрывать проект даже после выхода 32 сезона.
Новый сезон "Симпсонов" стартует в 2020 году / itc.ua
Сценарист и продюсер сериала «Симпсоны» Аль Жан опроверг информацию о закрытии сериала.
Об этом пишет Metro.
Читайте такжеСтудия Disney назвала даты выхода своих будущих премьерРанее информацию о закрытии «Симпсонов» распространил композитор Дэнни Эльфман.
По словам Аль Жана, создатели уже работают над новым сезоном шоу.
«При всем уважении к мистеру Эльфману, но мы работаем над 32 сезоном, который стартует в 2020 году, и у нас нет планов закрывать сериал после этого», – отметил Жан.
Ранее УНИАН сообщал, как Disney+ удалил эпизод «Симпсонов» с участием Майкла Джексона.
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