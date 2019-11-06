Леди Гага снялась для обложки модного журнала в белье и шокировала признанием об изнасиловании (фото)
19:14, 06 ноября 2019Звезды
64 0
Исполнительница в интервью рассказала, что ее изнасиловали, когда ей было 19 лет.
Певица позировала в бюстгальтере / instagram.com/elleusa
Американская певица и актриса Леди Гага снялась в бюстгальтере для обложки декабрьского номера журнала Elle.
Читайте такжеЛеди Гага запрыгнула на фаната и упала вместе с ним со сцены (видео)
В нем опубликовано интервью звезды. Кадр с обложкой глянца, которую украсила Леди Гага, появился в Instagram-аккаунте издания. На снимке певица позирует в черной шляпе, кружевном лифчике и брюках.
"Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом. Но я уцелела и продолжаю идти вперед", - говорится в приведенной к фото цитате Леди Гаги из интервью.
Ранее сообщалось, что 33-летняя певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом, на четыре года старшим звукорежиссером Дэном Хортоном после трех месяцев романа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter