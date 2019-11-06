Леди Гага снялась для обложки модного журнала в белье и шокировала признанием об изнасиловании (фото)

Исполнительница в интервью рассказала, что ее изнасиловали, когда ей было 19 лет.

Американская певица и актриса Леди Гага снялась в бюстгальтере для обложки декабрьского номера журнала Elle.

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В нем опубликовано интервью звезды. Кадр с обложкой глянца, которую украсила Леди Гага, появился в Instagram-аккаунте издания. На снимке певица позирует в черной шляпе, кружевном лифчике и брюках.

"Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом. Но я уцелела и продолжаю идти вперед", - говорится в приведенной к фото цитате Леди Гаги из интервью.

Ранее сообщалось, что 33-летняя певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом, на четыре года старшим звукорежиссером Дэном Хортоном после трех месяцев романа.