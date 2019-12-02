Скандальная кофейня: в Луцке разгорелся скандал из-за русского языка (видео)

Сразу после открытия заведения соцсети взорвались возмущением.

Скандал в Луцке вспыхнул из-за новой кофейни. В самом центре города открылось заведение, где все вывески и меню исключительно на русском языке.

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Сразу после открытия соцсети взорвались возмущением, а сегодня к скандальной кофейни на акцию протеста пришли местные активисты. «Мне просто больно, я уже наелся этого «русского мира». Вот уже показывает: Луганская область, Донецкая, до чего довело», – возмущается ветеран АТО Василий Зоровський.

Владелица к ним так и не вышла: кофейня была закрыта, за одну ночь здесь даже успели переделать вывеску с русского на украинский. Уже позже журналистам владелица пояснила, о том, что все надписи на русском языке, она сама не знала. Мол, меню и график работы на русском языке разрабатывали ее партнеры, поскольку она работает по франшизе. Сейчас обещает и меню исправить на украинский.

«Наши партнеры. Они нам в последний день перед открытием за два часа повесили нам эти плакаты. Мы должны были открываться. Мы и так на неделю из-за них опоздали», – отметила совладелица кафе Алла Кудактина.

Ранее УНИАН сообщал, как в киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка.