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Праздник приближается: в Киеве открыли резиденцию Святого Николая (фоторепортаж)

14:37, 02 декабря 2019
Общество
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Святой Николай готов к общению с детьми / фото УНИАН

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Ее открыли в Великой лаврской колокольни на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Каждый желающий ребенок сможет пообщаться со Святым Николаем, который уже готов принимать заказы на подарки. Также все желающие смогут сделать фото с волшебником.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева к Новому году обустроят две праздничные зоны: на Софийской и Контрактовой площадях. Главная елка страны зажжется 19 декабря в 19:00 в день Святого Николая.

Елку украсят 750 игрушками в виде конфет и 4 км гирлянд теплого цвета. Вокруг елки развернется восьмиугольная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

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Теги: #новости Украины#Киев#святой Николайпогода в Киеве