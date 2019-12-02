Праздник приближается: в Киеве открыли резиденцию Святого Николая (фоторепортаж)

Святой готов принимать заказы от детей на подарки.

В Киеве с 30 ноября заработала резиденция святого Николая.

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Ее открыли в Великой лаврской колокольни на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Каждый желающий ребенок сможет пообщаться со Святым Николаем, который уже готов принимать заказы на подарки. Также все желающие смогут сделать фото с волшебником.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева к Новому году обустроят две праздничные зоны: на Софийской и Контрактовой площадях. Главная елка страны зажжется 19 декабря в 19:00 в день Святого Николая.

Елку украсят 750 игрушками в виде конфет и 4 км гирлянд теплого цвета. Вокруг елки развернется восьмиугольная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике "охранять" елку вместе с украинскими казаками.