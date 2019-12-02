Россия выдала аккредитацию университету в Луганске

Луганский медуниверситет им. Святителя Луки получил российскую аккредитацию на 6 лет.

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил российскую аккредитацию на 6 лет.

Об этом стало известно из приказа российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

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"Признать государственное учреждение Луганской Народной Республики "Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки" прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки… сроком на 6 лет", - сказано в приказе.