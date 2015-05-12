За уничтоженную технику бойцам АТО уже выплатили 7 миллионов гривен
18:43, 12 мая 2015Война
2751 0
За уничтоженную в ходе АТО вражескую технику и успешное выполнение боевых задач участники АТО получили уже более 7 миллионов гривен.
REUTERS
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины в своем Facebook.
"По состоянию на 8 мая военнослужащие ВСУ за уничтоженную в ходе АТО вражескую технику и успешное выполнение боевых задач уже получили более 7 млн. грн. и эти выплаты продолжаются", - говорится в сообщении
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцы АТО заработали 13 миллионов гривен на уничтожении вражеской техники
Генштаб сообщает, что также не прекращается работа по присвоению статуса участника боевых действий.
"Уже 35585 военнослужащих и работников ВСУ - участников АТО - получили статус УБД. Только на прошлой неделе уполномоченная комиссия МОУ предоставила такой статус 2413 военнослужащим и работникам ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter