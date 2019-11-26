"Украинские диверсанты" Дудка и Бессарабов будут отбывать наказание в России – адвокат

18 ноября Дудку и Бессарабова доставили в симферопольское СИЗО.

Осужденных российским судом по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые сейчас находятся в Симферопольском СИЗО, скорее всего, этапируют в Россию.

Об этом 26 ноября Крым.Реалии сказала адвокат Оксана Железняк.

«Я так думаю, что они будут отбывать наказание в России. У них колония строгого режима и в этой категории преступлений есть перечень колоний, куда люди отправляются для отбытия наказаний. Маловероятно, что они останутся в Крыму для отбытия наказания. Все возможно, но это маловероятно», - сказала Железняк.

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Как сообщал УНИАН, крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Россией Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину. 4 апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы.

10 октября 2019 года Дудку и Бессарабова доставили в московский СИЗО "Матросская тишина" для участия в судебном заседании.

15 октября Верховный суд России отклонил жалобу защиты и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову.

16 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать проведению медицинского обследования и лечения Дудки. По словам адвоката, у него ухудшается состояние здоровья, в частности, речь идет о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат.

23 октября сын Дудки Илья Каверник заявил, что его отца и Бессарабова этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина» в оккупированный Симферополь, а 18 ноября их доставили в симферопольское СИЗО.