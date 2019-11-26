НАБУ проводит обыски во львовской полиции по делу о злоупотреблениях

Детективы расследуют возможные злоупотребления при строительстве жилья для правоохранителей на Львовщине.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении НАБУ на Facebook-странице.

Читайте такжеНАБУ задержали 7 таможенников по статьям о злоупотреблении служебным положением и создании банды«Следственные действия санкционированы», – сообщили в бюро.

Отмечается, что обыски связаны с расследованием возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц управления при строительстве жилья для правоохранителей.

«Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия», – добавили в НАБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что 21 ноября мэру Львова Андрею Садовому вручили подозрение. Ему также инкриминируют ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление служебным положением.