"Дом-монстр на Подоле" может провалиться в метро – депутат Киевсовета

Чиновники и архитекторы настаивают на необходимости сноса верхних этажей здания, построенного с нарушением ряда требований законодательства.

Власти Киева и эксперты заявляют, что новостройка на ул. Нижний Вал, 27-29, так называемый «Дом-монстр на Подоле», не только нарушает требования застройки территории, но и опасна для проживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в городской госадминистрации, в которой приняли участие советник Киевского городского головы Максим Бахматов; советник мэра, член Комиссии по проверке информации об объектах строительства, вызывающих общественный резонанс на территории города, Владимир Бондаренко; депутат Киевсовета Ольга Белецкая и вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник.

Читайте такжеВ Киеве запретили въезд грузовиков в часы пикПо словам Бахматова, завтра Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело о законности этого строительства. Он выразил надежду, что суд поддержит позицию городских властей и прислушивается к заключениям экспертов, и соответствующее решение о демонтаже нескольких этажей будет принято в ближайшее время.

В свою очередь, Белецкая напомнила, что Киевсовет в 2015 году отказался продлевать действие договора аренды земельного участка под этим зданием, и таким образом дом не может быть введен в эксплуатацию. По словам депутата, застройщик нарушил ряд законов: об охране памятников, земельный, градостроительный.

Вместе с тем она отметила, что жить в этом доме опасно, ведь он построен над метро и сетями стратегического значения.

«И что самое важное – это здание является нарушением Конституции Украины, права каждого человека на жизнь. Я вернусь к главному моменту. Земельный участок, на котором оно расположено, долгое время стоял незастроенный. Застраивать его нельзя было вообще. Там находятся инженерные сети стратегического значения: линия метрополитена низкого залегания, два городских коллектора, кабельная сеть высокого напряжения, газопровод, водопровод, теплосеть. Я не эксперт в градостроительстве, но то, что слышала от специалистов, это если это здание заселить прямо сейчас, заедут все люди, которые там могут жить, и завезут мебель, оно просто рухнет в метрополитен. Это вопиющее нарушение права человека на жизнь, и это нарушение творится застройщиком», – подчеркнула Белецкая.

Она отметила, что здание не является монолитным, что позволяет осуществить демонтаж верхних этажей, не повредив здание ниже.

Читайте такжеВ Киеве застройщик незаконно уничтожил усадьбу XIX века - КГГА«На сегодняшний день вопрос, который поставлен в суде, – это законность постройки этого здания и возможность демонтажа избыточно построенных этажей. Из изучения документации и общения с экспертами – вообще строительство на этой территории было невозможно. Но определенная документация застройщиком все же была получена. Поэтому мы не можем совсем категорически «рубить», потому что суд явно не решит, что можно так сделать. Но экспертами пока четко установлено, что допустимая высотность этого здания 4 этажа. Согласно экспертному заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и всех экспертов, остальные этажи должны быть демонтированы», – отметила Белецкая.

В свою очередь, Олейник подтвердила тезисы Балицкой. Она отметила, что земельный участок, на котором построено здание, находится в не менее 5 охранных зонах, в частности в центральном историческом ареале, и более того, примыкает к охранным зонам 17-ти памятников архитектуры или истории. По словам эксперта, на этой территории можно только осуществлять реконструкцию, реставрацию зданий и адаптировать новые постройки в общий исторический ансамбль.

«Поэтому этажность его должна быть не выше окружающей существующей застройки. Этот же дом («монстр» - УНИАН) выходит за пределы существующей застройки минимум на 6-8 этажей», – подчеркнула Олейник.

По ее словам, Национальный союз архитекторов Украины готов бесплатно разработать проект работ по демонтажу лишних этажей.

«Современное состояние ведения строительных работ позволяет без помех демонтировать до 8 этажей дома», – сказала Олейник.

По ее словам, анализ подтверждает, что в конструкциях нижних этажей дома после снятия нагрузки не произойдет никаких негативных изменений.

«Для обеспеченности целостности пространственной системы необходимо в процессе демонтажа высвободить часть арматуры на отметке 4-го этажа. Работа даже не требует специальных механизмов. Башенные краны, которые могут понадобиться для демонтажа, могут размещаться на улице Нижний Вал. Процесс демонтажа продлится несколько дней. В настоящее время возможно перекрытие улицы и отвод движения», - процитировала Олейник заключение экспертов.

В то же время Бондаренко отметил, что помещения верхних этажей здания не предусмотрены под квартиры, а спланированы под хостелы, а следовательно, никакие инвесторы не должны пострадать после решения суда о демонтаже части этажей.

Бахматов также заявил, что, по заключению столичного управления ГСЧС от 2014 года, здание опасно для проживания, так как облицовка наружных стен выполнялась с применением горючих материалов. После того, по его словам, проверки не проводились.

«Итак, мы имеем реально опасное здание для тех, кто купил там квартиру, к сожалению», – сказал Бахматов.

Читайте такжеВ Киеве "пожертвовали" частью дендропарка для вентиляции ветки метро на ВиноградарьОтносительно того, за чей счет будет осуществляться демонтаж, он предположил, что будут привлечены подрядные организации, а дальше в судебном порядке город будет решать, кто будет компенсировать стоимость выполненных работ.

Белецкая добавила, что, согласно действующему законодательству, демонтаж незаконных этажей должен осуществляться за счет застройщика – лица, совершившего правонарушение.

«Если придется осуществлять его за счет других средств, то средства в дальнейшем будут взысканы с застройщика в порядке регресса», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2015 года Киевсовет отказал ООО «Патели Лизинг» в возобновлении договора аренды земельного участка для строительства жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе и обязал компанию привести новостройку в соответствие с утвержденными проектными нормами и архитектурно-строительными требованиями.

Срок договора аренды истек 14 декабря 2015 года.

Как известно, киевляне назвали новостройку на Подоле «монстром» и просили власти отреагировать на строительство, которое ООО «Патели Лизинг» осуществляет в историческом районе столицы.