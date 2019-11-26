Рада облегчит получение украинских паспортов для детей с ОРДЛО в 2020 году – Разумков

Он надеется, что законопроекты, касающиеся соответствующих документов, будут рассмотрены после Нового года.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает дальнейшего упрощения процедуры оформления паспортов украинцам с временно оккупированных территорий Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международной конференции «Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта».

«За время войны мы потеряли, только по официальным данным, согласно информации Уполномоченного ООН по правам человека, около 150 детей на линии разграничения, фактически на фронте. Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть сегодня в Украине и в нашем обществе», - отметил председатель ВР.

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Кроме того, Разумков напомнил, что несколько комитетов парламента занимаются вопросами, имеющими отношение к этой теме. Он отметил, что в Комитете ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений будут нарабатываться законопроекты, которые, как надеется Разумков, в ближайшее время уже будут приниматься.

«Вопросы урегулирования с паспортами и документами есть. Я надеюсь, что после Нового года мы будем принимать уже конкретные законопроекты, которые позволят уменьшить эту проблему», - сказал председатель парламента.

Кроме того, на брифинге Разумков, отвечая на вопрос о том, что детям на временно неподконтрольной территории Донбасса легче получить российские паспорта, чем украинские, отметил: «Потому что их раздают на той территории, на временно не подконтрольной. Их просто раздают. Для того, чтобы получить украинский паспорт, нужно сделать ряд действий, не всегда логичных, не всегда правильных, не всегда тех, которые можно сделать легко. Надо привести свидетелей. Давайте будем реалистами: не всегда это возможно. Надо пойти в суд. Это все сокращает возможности для получения паспортов. Не только паспортов, других документов, о которых также сегодня идет речь».

На уточняющий вопрос о целесообразности внедрения упрощенной процедуры выдачи паспортов, Разумков сказал: «Будем упрощать. Мы об этом говорили. И я надеюсь, что мы увидим эти предложения. Потому что процедура уже упрощена. Однако, еще раз повторюсь: видимо, не настолько, насколько нужно, поскольку сегодня эта проблема продолжает существовать».

Напомним, 20 ноября Кабинет министров упростил порядок пересечения линии разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях и порядок перемещения товаров.

Так, дети могут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих (прилагается свидетельство о рождении и временный вид при оформлении как внутреннего, так и заграничного паспортов).

Также упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами, изъято такое определение, как «ручная кладь».