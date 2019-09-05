Из Бердичева в большую политику: как Разумков дошел до спикера ВР

Разумков родился в Днепропетровске, но еще в маленьком возрасте переехал к бабушке с дедушкой в Бердичев.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вырос в Бердичеве Житомирской области. Его и семью хорошо помнят местные жители.

С детства Разумкова воспитывали бабушка с дедушкой. По словам местных, в школу Дмитрий ходил в "белой рубашке с кружевным накрахмаленным воротничком, а поверх него бабушка черную ленту на бантик навязывала", пишут VESTI.

Сам будущий спикер родился в Днепропетровске, но еще в маленьком возрасте переехал в Бердичев.

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В родной школе Разумкова называют "хорошим мальчиком", который выделялся своей застенчивостью и отзывчивостью.

"Когда я узнала, что у меня в классе будет учиться сын какой-то шишки из Киева, сначала перепугалась. Но когда впервые увидела Диму, просто залюбовалась – насколько хорошеньким был мальчик", – рассказывает первая учительница политика.

Также педагог называет его следующим будущим президентом, и надеется, что он "объединит вокруг себя Раду и депутатов".

После смерти отца – Александра Разумкова, первого помощника Леонида Кучмы – мать увезла Дмитрия в Киев, где он продолжил обучение в местном лицее №38.

"Очень застенчивый и, как мне показалось, закомплексованный парень был. Ребята его сначала пробовали немного гнобить: приехал все-таки из Бердичева. А тут столичный лицей, все модные, продвинутые, много кто за границей отдыхал с родителями. А Дима сначала явно не вписывался в эту тусовку. Однако на все насмешки не реагировал, и его быстро оставили в покое. Очень спокойный был. Не видел и не слышал, чтобы кто-то с ним подрался или он кому-то нагрубил", – делится впечатлениями выпускник лицея Алексей Мищенко.

В близком окружении семьи заметили, что после смерти Александра Разумкова в семье были финансовые трудности. Среди друзей, которые помогали, был Сергей Тигипко.

"В Киеве он занялся международными отношениями, однако тогда его не воспринимали всерьез. Центр имени его отца оказался закрыт для Дмитрия, из-за чего у него возник давний конфликт с Анатолием Гриценко (политиком, мужем Юлии Мостовой, который некоторое время возглавлял Центр Разумкова). Еще даже не окончив университет, Дмитрий пошел работать – в политтехнологи, аналитики. В основном, это были маленькие, никому не известные фирмочки. Чтобы заработать репутацию, ему посоветовали вступить в "Партию регионов" – это надо было для карьеры. А потом, говорят, он пошел в большую политику благодаря старому другу своего отца – Сергею Тигипко. Он принял его фактически в "обойму", – рассказывает собеседник издания.

В свою очередь политолог Константин Бондаренко добавил, что Разумков достигал всего сам, не пользуясь связями отца.

"Но здесь надо знать Дмитрия: он крайне скромный и интеллигентный человек, к тому же самостоятельный. О таких говорят, что по головам не пойдет. Потому связями отца он не пользовался. Все сам: и учился, и добивался", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа народные депутаты Украины поддержали избрание Дмитрия Разумкова на должность председателем Верховной Рады. В своем выступлении во время обсуждения его кандидатуры на должность председателя парламента Разумков объявил о трех "магистральных" направлениях коренных изменений, которые должен осуществить этот парламент в ближайшее время.