Сегодня в Украине празднуют День матери

Сегодня, 10 мая, в Украине празднуют День матери.

Праздничные мероприятия пройдут сегодня с 12:00 до 16:00 в Ботаническом саду имени Н.Н. Гришко в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Во время мероприятия также запланирована высадка саженцев японских сакур и кустов пионов представителями власти и волонтерами. На праздник приглашены первая леди Марина Порошенко и руководство города, народные депутаты и депутаты Киевского городского совета, представители общественных и неправительственных организаций.

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С праздником всех матерей уже поздравил президент Петр Порошенко. На своей странице в социальной сети он опубликовал патриотическую открытку с матерью и ребенком.

Справка УНИАН. Этот международный праздник впервые установлен официально Конгрессом США 8 мая 1914. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии. В Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.

Учредить День матери предложила известная американская пацифистка Джулия Уорд Хоув в 1872 году. «День матери», по версии Дж.Уорд, - день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Вместе с тем концепция Дж.Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

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В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой почитания матерей в память о своей матери. Она написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся людам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери официальным праздником. В 1914 году Президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Следом за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны. Кроме того, более 30 стран отмечают такой праздник в другие дни.