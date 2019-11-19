В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение с вечера 22 ноября до утра 23 ноября

20:17, 19 ноября 2019
Общество
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Чтобы уменьшить влияние на трафик, ремонт проведут в ночь на субботу / PMG.ua

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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Как отметили в коммунальной корпорации, из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства мост капитально не ремонтировался) будут проводить текущий ремонт шва.

Чтобы уменьшить влияние на трафик, ремонт проведут в ночь на субботу.

Работы будут выполнять в направлении станции метро «Выдубичи».

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Теги: #новости Украины#Киев#мостпогода в Киеве