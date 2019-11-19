В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение с вечера 22 ноября до утра 23 ноября
20:17, 19 ноября 2019Общество
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Ремонтные работы, которые будут проводить в направлении станции метро «Выдубичи» из-за аварийного состояния одного из деформационных швов, будут проходить с 21.00 пятницы до 07.00 субботы.
Чтобы уменьшить влияние на трафик, ремонт проведут в ночь на субботу / PMG.ua
С 21:00 22 ноября до 07:00 23 ноября на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение.
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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Как отметили в коммунальной корпорации, из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства мост капитально не ремонтировался) будут проводить текущий ремонт шва.
Чтобы уменьшить влияние на трафик, ремонт проведут в ночь на субботу.
Работы будут выполнять в направлении станции метро «Выдубичи».
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