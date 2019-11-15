Зеленский подписал закон о штрафах за перевозку детей без детских автокресел

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей» № 224-IX, который парламент принял 29 октября.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

«Действующим законодательством не была предусмотрена норма, которая устанавливала бы ответственность за нарушение правил перевозки детей. Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, что будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей», - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Справка УНИАН. В подпунктах «б-г» пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.