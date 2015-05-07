Украина должна иметь дежурный самолет для эвакуации граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - Шкиряк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

“Когда будет возможность, наверное, Украина должна иметь, как минимум, один дежурный самолет, который, независимо от любых ситуаций, мог был осуществлять эвакуационные рейсы”, - сказал он.

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Шкиряк отметил, что намерен предоставить правительству свои предложения по организации эвакуации граждан Украины в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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Количество жертв землетрясения в Непале составляет почти 7,7 тыс. человек, пострадавших - 16 тыс. 390.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет нуждается в ремонте, детали для которого передавали из Украины. Самолет смог забрать украинцев из столицы Непала - города Катманду - лишь 5 мая.

7 мая в международный аэропорт «Борисполь» на самолете Ил-76 Министерства обороны Украины прибыли 76 украинцев и 11 иностранцев, эвакуированных из Непала.