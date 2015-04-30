Украина отправила самолет для эвакуации своих граждан из Непала

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Украинская экспедиция в составе представниківДСНС и МИД вылетела в район землетрясения для осуществления эвакуации граждан Украины. В состав группы вошли психологи, специалисты медицины катастроф, Службы спасения и спасатели, которые будут координировать действия по осуществлению эвакуации", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на борту самолета Минобороны находится исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк, который будет контролировать процесс перевозки граждан.