Украина отправила самолет для эвакуации своих граждан из Непала
04:06, 30 апреля 2015Общество
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Украинская экспедиция в составе представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Министерства иностранных дел вылетела в район землетрясения в Непале для эвакуации граждан Украины
В Непал вылетел украинский самолет / www.rabstol.net
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Украинская экспедиция в составе представниківДСНС и МИД вылетела в район землетрясения для осуществления эвакуации граждан Украины. В состав группы вошли психологи, специалисты медицины катастроф, Службы спасения и спасатели, которые будут координировать действия по осуществлению эвакуации", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что на борту самолета Минобороны находится исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк, который будет контролировать процесс перевозки граждан.
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