Шкиряк вслед за Храмовой утверждает, что сам оплатил поездку в Непал

Об этом пишет Громадське.ТВ

«Я находился в этой командировке за собственный счет», - отметил Шкиряк.

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Также Шкиряк уведомил, что данная операция обошлась дешевле, чем планировалось. В частности, из выделенных 280 тысяч гривен для мобильного спасательного комплекса направлено 158,68 тыс грн, из которых использовано 56 тысяч гривен.

Помимо этого руководитель ГСФС заявил, что его "ничего не держит на этой должности, кроме желания менять прогнившую систему".

Читайте такжеПриземление Ил-76 с эвакуированными из Непала украинцами (фотогалерея)Ранее Зорян Шкиряк назвал главной ошибкой при эвакуации украинцев из Непала отсутствие единого центра управления.Он отметил, что это первая в Украине глобальная операции по эвакуации людей.