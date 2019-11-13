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После шпагата как у Ван Дамма: одесский каскадер замахнулся на национальный рекорд (видео)

19:24, 13 ноября 2019
Общество
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По замыслу, каскадер должен перелезть с одного автомобиля на другой, стать на руках в оконном проеме, и это все на скорости 70 километров в час.

На днях мужчина впервые попробовал выполнить этот трюк перед аудиторией, до этого он тренировался сам, без зрителей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае популярный руфер снял на камеру собственную смерть.

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Теги: #новости Украины#Одессапогода в Одессе