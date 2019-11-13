После шпагата как у Ван Дамма: одесский каскадер замахнулся на национальный рекорд (видео)
19:24, 13 ноября 2019Общество
231 0
В свое время мужчина успешно повторил известный трюк голливудского актера.
Одесский каскадер, который повторил трюк Ван Дама, планирует поставить национальный рекорд
Одесский каскадер Евгений Калинин, который повторил известный трюк Ван Дама, планирует поставить национальный рекорд.
Читайте такжеВо время съемок "Дедпула-2" погибла каскадеркаОб этом говорится в сюжете ТСН.
По замыслу, каскадер должен перелезть с одного автомобиля на другой, стать на руках в оконном проеме, и это все на скорости 70 километров в час.
На днях мужчина впервые попробовал выполнить этот трюк перед аудиторией, до этого он тренировался сам, без зрителей.
Как ранее сообщал УНИАН, в Китае популярный руфер снял на камеру собственную смерть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter