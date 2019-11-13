После шпагата как у Ван Дамма: одесский каскадер замахнулся на национальный рекорд (видео)

В свое время мужчина успешно повторил известный трюк голливудского актера.

Одесский каскадер Евгений Калинин, который повторил известный трюк Ван Дама, планирует поставить национальный рекорд.

Читайте такжеВо время съемок "Дедпула-2" погибла каскадеркаОб этом говорится в сюжете ТСН.

По замыслу, каскадер должен перелезть с одного автомобиля на другой, стать на руках в оконном проеме, и это все на скорости 70 километров в час.

На днях мужчина впервые попробовал выполнить этот трюк перед аудиторией, до этого он тренировался сам, без зрителей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае популярный руфер снял на камеру собственную смерть.