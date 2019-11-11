Убытки от мора рыбы на Житомирщине составили 7,3 миллиона гривень

Материалы по фактам гибели рыбы направлены в управление полиции.

На Житомирщине убытки от гибели рыбы на реке Уж в конце октября этого года составили 7,3 миллиона гривень.

Об этом сообщается на странице Житомирского рыбоохранного патруля в Facebook.

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«Результаты воды показали, что в месте массовой гибели рыбы химическое потребление кислорода увеличено в 4,5 раза от предельно-допустимой концентрации, а биологическое потребление кислорода – в 3,4 раза. Содержание аммиака составляет 3,6 мг/дм3» – говорится в сообщении.

Там также сказано, что экологи уже подсчитали прямые убытки и ущерб от потери потомства.

«Общая сумма убытков, причиненных рыбному хозяйству, составляет 7 миллионов 328 тысяч 394 гривень. Материалы по фактам гибели рыбы направлены в главное управление Национальной полиции в Житомирской области для установления причин загрязнения и привлечения к ответственности виновных лиц», – говорится.

Как сообщал УНИАН, 28 октября вблизи с. Немировка Коростенского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Уж.

На месте специалисты отобрали пробы воды для исследований и установления причины гибели рыбы. Тогда во время обследования было зафиксировано 53 тысяч 667 экземпляров погибшей рыбы.

В сентябре этого года на Житомирщине экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора. Тогда убытки вследствие мора рыбы превысили 1,2 миллиона гривень.

Кроме того, в ночь на 12 апреля на Житомирщине, в черте города Барановка, в реке Случь погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы.

16 мая Верховная Рада рекомендовала президенту объявить бассейны рек Хомора и Случ на отдельных территориях Хмельницкой и Житомирской областей зоной чрезвычайной экологической ситуации.