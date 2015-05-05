В Катманду началась эвакуация граждан Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "Военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны Украины приземлился. Сотрудники ГСЧС во главе с и.о. председателя службы Зоряном Шкиряком и группой дипломатов МИД Украины находятся с нашими гражданами в аэропорту столицы", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отмечают, что на борт самолета поднимутся 75 граждан Украины и 11 иностранцев, среди которых двое поляков, двое грузин, француз и шестеро россиян, а также журналисты и члены экспедиции.